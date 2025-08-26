Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 38,80 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 38,80 EUR ab. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,80 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 232 Bijou Brigitte-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 31,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

