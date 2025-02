Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag im Minus

Bijou Brigitte im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 36,00 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:34 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 36,00 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie sank bis auf 36,00 EUR. Bei 36,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.765 Bijou Brigitte-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,70 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2024. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 19,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,00 EUR am 22.08.2024. Mit einem Kursverlust von 13,89 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

