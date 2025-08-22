DAX24.044 ±-0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.535 -0,1%Nas21.631 +0,2%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,63 -0,3%Gold3.407 +0,3%
So bewegt sich Bijou Brigitte

28.08.25 16:10 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagnachmittag in Grün

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 39,40 EUR.

Bijou Brigitte AG
39,50 EUR 0,30 EUR 0,77%
Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:38 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 39,40 EUR. Bei 39,90 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,30 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 1.557 Aktien.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,02 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

