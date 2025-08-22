Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagnachmittag in Grün

So bewegt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 39,40 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:38 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 39,40 EUR. Bei 39,90 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,30 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 1.557 Aktien.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,02 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker