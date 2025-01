Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte schiebt sich am Mittwochmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 2,7 Prozent auf 38,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach oben. Im Stuttgart-Handel gewann die Aktie um 12:00 Uhr 2,7 Prozent auf 38,05 EUR. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,10 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,05 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 450 Bijou Brigitte-Aktien.

Am 21.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,10 EUR. Dieser Wert wurde am 27.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 18,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

