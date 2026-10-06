BIKE O COMPANY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

06.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 9,53 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es stand ein EPS von 31,71 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BIKE O COMPANY noch ein Gewinn pro Aktie von 12,37 JPY in den Büchern gestanden.

BIKE O COMPANY präsentierte am 05.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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