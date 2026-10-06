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BIKE O COMPANY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

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BIKE O & COMPANY Ltd.
414.00 JPY 4.00 JPY 0.98 %
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BIKE O COMPANY präsentierte am 05.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 31,71 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BIKE O COMPANY noch ein Gewinn pro Aktie von 12,37 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,53 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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