BIKE O COMPANY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Im abgelaufenen Quartal hat BIKE O COMPANY 10,61 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,70 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Das EPS lag bei 24,65 JPY. Im letzten Jahr hatte BIKE O COMPANY einen Gewinn von 11,62 JPY je Aktie eingefahren.

BIKE O COMPANY hat am 03.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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