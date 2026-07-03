BIKE O COMPANY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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BIKE O COMPANY hat am 03.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.
Das EPS lag bei 24,65 JPY. Im letzten Jahr hatte BIKE O COMPANY einen Gewinn von 11,62 JPY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat BIKE O COMPANY 10,61 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,70 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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