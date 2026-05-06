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Bilanz ante portas

Ausblick: LEG Immobilien stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

12.05.26 14:49 Uhr
Ausblick: LEG Immobilien stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor | finanzen.net

LEG Immobilien veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

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LEG Immobilien lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,50 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte LEG Immobilien 3,26 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 50,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 171,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 343,6 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 19,44 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 956,3 Millionen EUR, gegenüber 1,49 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEG

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