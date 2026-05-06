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Bilanz ante portas

Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

07.05.26 06:32 Uhr
Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel | finanzen.net

Lyft vor Zahlenvorlage - das erwarten Analysten.

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Lyft präsentiert am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 34 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,052 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Lyft soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,63 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 36 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 38 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,596 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,81 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 41 Analysten durchschnittlich auf 7,26 Milliarden USD, gegenüber 6,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

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08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
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01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
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