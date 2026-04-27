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Bilanz ante portas

Ausblick: Samsung gewährt Anlegern Blick in die Bücher

29.04.26 07:30 Uhr
Samsung-Aktie vor Quartalszahlen: Die Erwartungen der Analysten im Überblick | finanzen.net

Mit Spannung warten die Anleger auf die Samsung-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Samsung
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Samsung präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6028,23 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1192,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Samsung soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 126.292,01 Milliarden KRW abgeschlossen haben - davon gehen 34 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79.140,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 40 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 34851,55 KRW je Aktie, gegenüber 6605,00 KRW je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 39 Analysten durchschnittlich bei 603.538,52 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 333.605,94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

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