Ausblick: Sandisk veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sandisk vor Zahlenvorlage - das erwarten Analysten.
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Sandisk wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 34,80 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,160 USD erwirtschaftet worden.
18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,44 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 343,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
26 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 66,87 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -11,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 20,00 Milliarden USD, gegenüber 7,36 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.net
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