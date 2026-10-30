AXA-Aktie fällt leicht: Versicherer steigert Einnahmen spürbar

KI-Nachrichtenüberblick

• Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge von AXA stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 93 Milliarden Euro.

• Das Wachstum im Schaden- und Unfallbereich betrug in den ersten neun Monaten 3 %, während das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen um 7 % zulegte.