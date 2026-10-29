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Bilanz

AXA-Aktie: Versicherer steigert Einnahmen spürbar

AXA-Aktie: Versicherer steigert Einnahmen spürbar

Der französische Versicherer AXA hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres kräftig gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXA S.A.
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Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 93 Milliarden Euro geklettert, teilte AXA am Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich fortgesetzt. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum in den ersten neun Monaten drei Prozent betragen. Das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen legte um sieben Prozent zu. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden bestätigt.

/jha/he

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
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07.10.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.

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