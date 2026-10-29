AXA-Aktie: Versicherer steigert Einnahmen spürbar
Der französische Versicherer AXA hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres kräftig gesteigert.
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Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 93 Milliarden Euro geklettert, teilte AXA am Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich fortgesetzt. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum in den ersten neun Monaten drei Prozent betragen. Das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen legte um sieben Prozent zu. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden bestätigt.
/jha/he
PARIS (dpa-AFX)
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