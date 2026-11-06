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Bilanz

Daimler Truck-Aktie gesucht: Gute Marge im dritten Quartal stützt Kurs

Daimler Truck-Aktie gesucht: Gute Marge im dritten Quartal stützt Kurs

Daimler Truck hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn deutlich erhöht und die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt.

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Rückenwind hat laut Daimler Truck-Mitteilung erneut das wichtige Nordamerika-Geschäft gegeben. Die operative Rendite kletterte im Kerngeschäft noch etwas stärker als Analysten erwartet haben. Der Auftragseingang ist erneut gestiegen, allerdings mit 10 Prozent nicht ganz so stark wie im ersten Halbjahr.

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Der Umsatz im Industriegeschäft lag laut Mitteilung in den drei Monaten mit 11,635 Milliarden um 20 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Absatz stieg, wie bereits bekannt, um 26 Prozent auf 91.260 Fahrzeuge. Die bereinigte operative Marge im Industriegeschäft kletterte auf 9,1 von 6,2 Prozent. Analysten haben im Konsens mit 9,0 Prozent gerechnet. Das Ergebnis je Aktie erreichte den weiteren Angaben zufolge 0,91 nach 0,51 Euro.

"Unsere Ergebnisse im dritten Quartal zeigen, dass unser Geschäft weiter an Dynamik gewinnt", wird CEO Karin Radström in der Mitteilung zitiert.

Für 2026 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einer bereinigten Umsatzrendite im Industriegeschäft von 7 bis 9 Prozent. Der Umsatz in dem Segment soll zwischen 43 Milliarden und 47 Milliarden Euro liegen.

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Die Daimler Truck-Aktie gewinnt im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,89 Prozent zum gestrigen XETRA-Schlusskurs.

DJG/kla/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
29.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
29.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.

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