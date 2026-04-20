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Bilanz

Danaher-Zahlen treiben an: Aktien von Merck und Sartorius setzen zur Rally an

21.04.26 13:53 Uhr
Danaher-Zahlen befeuern Rally: Merck- und Sartorius-Aktie springen an | finanzen.net

Solide Zahlen des Diagnostik- und Biotechnologiekonzerns Danaher sind am deutschen Aktienmarkt am Dienstag gut angekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danaher Corp.
168,50 EUR 3,80 EUR 2,31%
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Merck KGaA
117,45 EUR 0,35 EUR 0,30%
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Sartorius AG Vz.
248,80 EUR 14,40 EUR 6,14%
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Mit den Aktien von a href="/aktien/merck-aktie">Merck und Sartorius reagierten zwei Papiere der Branche positiv auf das Zahlenwerk des US-Unternehmens.

Während Merck KGaA im DAX via XETRA zuletzt um 2,08 Prozent zulegten auf 120,00 Euro, stiegen Sartorius im MDAX um 4,68 Prozent auf 250,30 Euro. Danaher verteuerten sich im vorbörslichen NYSE-Handel um 2,28 Prozent auf 199,95 US-Dollar.

Danaher mit einem Börsenwert von knapp 140 Milliarden US-Dollar agierte im ersten Quartal deutlich profitabler als angenommen. Die bereinigte operative Marge lag mit 30,2 Prozent über der Konsensschätzung von 28,3 Prozent. Mit Blick auf den bereinigten Gewinn je Aktie im laufenden zweiten Jahresviertel wurde Danaher zudem etwas optimistischer als bislang.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com, Merck KGaA

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16.04.2026Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
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09.03.2026Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Merck KaufenDZ BANK
05.03.2026Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Merck Equal WeightBarclays Capital
09.03.2026Merck HoldDeutsche Bank AG
09.03.2026Merck Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Merck HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026Merck Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

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