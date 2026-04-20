Danaher-Zahlen treiben an: Aktien von Merck und Sartorius setzen zur Rally an
Solide Zahlen des Diagnostik- und Biotechnologiekonzerns Danaher sind am deutschen Aktienmarkt am Dienstag gut angekommen.
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Mit den Aktien von a href="/aktien/merck-aktie">Merck und Sartorius reagierten zwei Papiere der Branche positiv auf das Zahlenwerk des US-Unternehmens.
Während Merck KGaA im DAX via XETRA zuletzt um 2,08 Prozent zulegten auf 120,00 Euro, stiegen Sartorius im MDAX um 4,68 Prozent auf 250,30 Euro. Danaher verteuerten sich im vorbörslichen NYSE-Handel um 2,28 Prozent auf 199,95 US-Dollar.
Danaher mit einem Börsenwert von knapp 140 Milliarden US-Dollar agierte im ersten Quartal deutlich profitabler als angenommen. Die bereinigte operative Marge lag mit 30,2 Prozent über der Konsensschätzung von 28,3 Prozent. Mit Blick auf den bereinigten Gewinn je Aktie im laufenden zweiten Jahresviertel wurde Danaher zudem etwas optimistischer als bislang.
/bek/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com, Merck KGaA