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Bilanz der Siemens-Tochter

Fluence Energy-Aktie auf Höhenflug: Siemens Tochter überrascht mit starkem Ergebnis

06.05.26 22:29 Uhr
Kurssprung bei Fluence Energy-Akie an der NASDAQ: Siemens-Tochter überrascht die Börse | finanzen.net

Fluence Energy, eine Tochter des deutschen Siemens-Konzerns, hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichtet.

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Im zweiten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2026 hat Fluence Energy ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16US-Dollar erzielt. Die Analystenerwartungen hat die Siemens-Tochter damit geschlagen: Experten hatten für das Unternehmen zuvor ein EPS von -0,17 US-Dollar prognostiziert, nachdem das EPS im Vorjahreszeitraum bei -0,24 US-Dollar gelegen hatte.

Die Umsätze entwickelten sich im Berichtszeitraum daneben positiv und stiegen von 431,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nun 464,891 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor einen Quartalsumsatz von 614,9 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Aktie von Fluence Energy zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 16,52 Prozent höher bei 15,90 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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