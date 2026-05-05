Fluence Energy-Aktie auf Höhenflug: Siemens Tochter überrascht mit starkem Ergebnis
Fluence Energy, eine Tochter des deutschen Siemens-Konzerns, hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichtet.
Werte in diesem Artikel
Im zweiten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2026 hat Fluence Energy ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16US-Dollar erzielt. Die Analystenerwartungen hat die Siemens-Tochter damit geschlagen: Experten hatten für das Unternehmen zuvor ein EPS von -0,17 US-Dollar prognostiziert, nachdem das EPS im Vorjahreszeitraum bei -0,24 US-Dollar gelegen hatte.
Die Umsätze entwickelten sich im Berichtszeitraum daneben positiv und stiegen von 431,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nun 464,891 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor einen Quartalsumsatz von 614,9 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Aktie von Fluence Energy zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 16,52 Prozent höher bei 15,90 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Übrigens: Fluence Energy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fluence Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fluence Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Fluence Energy News
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com