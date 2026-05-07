DAX24.408 -1,0%Est505.922 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 +0,4%Nas26.092 +1,1%Bitcoin68.149 -0,1%Euro1,1771 +0,4%Öl101,3 -2,0%Gold4.723 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Wall Street fester - NASDAQ mit Rekord -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Airbus-Aktie dennoch im Minus: Auftragsplus im Frühjahr verzeichnet Airbus-Aktie dennoch im Minus: Auftragsplus im Frühjahr verzeichnet
Allianz-Aktie zeitweise DAX-Schlusslicht - Das steckt hinter dem schwachen Kurs Allianz-Aktie zeitweise DAX-Schlusslicht - Das steckt hinter dem schwachen Kurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanz

Enel-Aktie fester: Operatives Ergebnis übertrifft alle Erwartungen

08.05.26 16:01 Uhr
Enel-Aktie höher: Operativer Gewinn über den Schätzungen | finanzen.net

Der italienische Energieversorger Enel hat zum Jahresstart operativ deutlich zugelegt und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enel S.p.A.
9,65 EUR -0,03 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im ersten Quartal stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 3,6 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um 3,9 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Auch hier schnitt Enel etwas besser ab als von Experten erwartet. Der Umsatz ging unterdessen um 6,7 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro zurück.

Die Enel-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,31 Prozent im Plus bei 9,68 Euro.

/jha/he

ROM (dpa-AFX)

Bildquellen: Flavio Lo Scalzo/Reuters, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Enel S.p.A.

DatumRatingAnalyst
13:21Enel Market-PerformBernstein Research
08:01Enel BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
05.05.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Enel BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.04.2026Enel BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:21Enel Market-PerformBernstein Research
14.04.2026Enel HoldDeutsche Bank AG
25.03.2026Enel Market-PerformBernstein Research
12.03.2026Enel HoldDeutsche Bank AG
24.02.2026Enel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
05.05.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
20.03.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
23.02.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
05.02.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Enel S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen