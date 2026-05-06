DAX24.664 -1,0%Est505.973 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 -1,7%Nas25.812 -0,1%Bitcoin68.245 -1,5%Euro1,1748 ±-0,0%Öl100,4 -1,5%Gold4.715 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verliert 25.000-Punkte-Marke letztlich aus dem Blick -- Wall Street tiefer -- Rheinmetall mit höherem Gewinn -- Peloton, Infineon, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie fester: Experte bekräftigt Kaufempfehlung und Kursziel NVIDIA-Aktie fester: Experte bekräftigt Kaufempfehlung und Kursziel
McDonald's-Aktie dennoch tiefer: Burger-Kette wächst trotz leichter Schwäche im US-Geschäft McDonald's-Aktie dennoch tiefer: Burger-Kette wächst trotz leichter Schwäche im US-Geschäft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanz

Enel-Aktie: Operatives Ergebnis übertrifft alle Erwartungen

07.05.26 20:27 Uhr
Enel-Aktie: Operativer Gewinn über den Schätzungen | finanzen.net

Der italienische Energieversorger Enel hat zum Jahresstart operativ deutlich zugelegt und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enel S.p.A.
9,68 EUR -0,17 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im ersten Quartal stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 3,6 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um 3,9 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Auch hier schnitt Enel etwas besser ab als von Experten erwartet. Der Umsatz ging unterdessen um 6,7 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro zurück.

/jha/he

ROM (dpa-AFX)

Bildquellen: Flavio Lo Scalzo/Reuters, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Enel S.p.A.

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
14.04.2026Enel HoldDeutsche Bank AG
09.04.2026Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.04.2026Enel BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.04.2026Enel BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026Enel BuyJefferies & Company Inc.
20.03.2026Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.04.2026Enel HoldDeutsche Bank AG
25.03.2026Enel Market-PerformBernstein Research
12.03.2026Enel HoldDeutsche Bank AG
24.02.2026Enel HoldDeutsche Bank AG
23.02.2026Enel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
20.03.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
23.02.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
05.02.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
19.11.2025Enel UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Enel S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen