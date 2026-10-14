EVOTEC-Aktie erholt sich nach 13-Jahrestief: Weiterhin operativer Jahresverlust erwartet - Ziele stehen
EVOTEC hält an der Mitte Juli gesenkten Jahresprognose fest und erwartet weiterhin einen Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro.
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Der Wirkstoff-Entwickler EVOTEC hält an seiner Mitte Juli gesenkten Jahresprognose fest. Der Erlös dürfte bei 570 bis 610 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll zwischen minus 70 und minus 105 Millionen Euro liegen.
Quartalszahlen übertreffen Erwartungen
Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres rechnet Evotec mit einem Umsatz von 465,0 Millionen Euro und einem bereinigten Ebitda von minus 42,8 Millionen Euro. Beide Kennziffern lägen über den aktuellen Markterwartungen. Die Abweichung sei im Wesentlichen auf die zeitliche Verteilung der Konsensschätzungen zurückzuführen und nicht auf eine strukturelle Veränderung des Geschäftsverlaufs im Gesamtjahr.
Auch im dritten Quartal verbesserten sich Umsatz und operatives Ergebnis gegenüber dem vorangegangenen Jahresviertel. Zudem fielen beide Kennziffern deutlich besser aus als von Analysten im Schnitt erwartet, kommentierte RBC-Analyst Charles Weston. Evotec führte die positive Abweichung auf die zeitliche Verteilung der Analystenschätzungen zurück. An den Jahreszielen änderte der Konzern nichts.
EVOTEC-Aktie legt vorbörslich kräftig zu
Die am Vorabend veröffentlichten Quartals-Eckdaten sorgten am Mittwoch vorbörslich für deutliche Kursgewinne. Auf Tradegate legte die Aktie verglichen mit dem XETRA-Schluss um 8,2 Prozent auf 2,64 Euro zu. Am Vortag war das Papier allerdings auf 2,406 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren gefallen.
HAMBURG (dpa-AFX)
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Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images