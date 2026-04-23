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HELLA-Aktie leichter: Umsatz zum Jahresauftakt leicht rückläufig

24.04.26 09:01 Uhr
HELLA-Aktiegibt nach: Umsatzrückgang im Quartalsbericht | finanzen.net

Negative Wechselkurseffekte haben HELLA zum Jahresauftakt einen Umsatzrückgang beschert.

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Auf bereinigter Basis blieb der Umsatz stabil, weil Wachstum in den Segmenten Elektronik und Lifecycle Solutions einen deutlichen Rückgang im Bereich Licht ausglichen.

Der Umsatz sank um 2,9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Währungsbereinigt verzeichnete HELLA einen stabilen Umsatz von 2,0 Milliarden Euro, wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte.

"Wir sind insgesamt sehr solide in das neue Jahr gestartet", sagte HELLA-Chef Peter Laier. "Dies ist maßgeblich auf das erfolgreiche Geschäft unserer Business Group Elektronik zurückzuführen. Erstmalig in der Geschichte des Unternehmens ist sie nun unser größter Geschäftsbereich."

Elektronik verzeichnete einen Umsatzanstieg von 2,7 Prozent bzw. organisch um 6,8 Prozent auf 889 Millionen Euro. Das Lifecycle Solutions steigerte den Umsatz um 3,3 Prozent bzw. organisch um 5,6 Prozent auf 262 Millionen Euro. Im Lichtgeschäft sackte der Umsatz um 10,8 Prozent ab, was einem organischen Rückgang von 7,7 Prozent entsprach.

Zum Ausblick machte HELLA keine Angaben. Zuletzt hatte der Konzern für 2026 einen bereinigten Umsatz zwischen rund 7,4 und 7,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Operating-Income-Marge soll zwischen rund 5,4 und 6,0 Prozent liegen.

Die vollständigen Ergebnisse für das erste Quartal wird HELLA am 29. April veröffentlichen.

Am Freitag zeigen sich HELLA auf XETRA zeitweise 0,72 Prozent tiefer bei 69,10 Euro.

DJG/mgo/gos

DOW JONES

Bildquellen: Hella

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