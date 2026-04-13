DAX23.896 -0,2%Est505.775 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7800 +1,1%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin65.155 +0,4%Euro1,1679 ±0,0%Öl120,7 -0,8%Gold4.618 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, BASF, VW, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien im Fokus
Top News
Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie
Lufthansa-Aktie gibt nach: Scope bestätigt Rating "BBB-" Lufthansa-Aktie gibt nach: Scope bestätigt Rating "BBB-"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanz im Blick

AlzChem-Aktie verliert trotzdem: Konzern verdient zum Jahresauftakt mehr

30.04.26 09:41 Uhr
AlzChem-Aktie dennoch tiefer: Konzern steigert Gewinn dank Spezialchemie-Boom | finanzen.net

AlzChem hat im ersten Quartal von einer hohen Nachfrage in seinem Spezialchemiegeschäft profitiert und dadurch mehr umgesetzt und verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
169,20 EUR -7,20 EUR -4,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Getragen wurde der Bereich von einem guten Lauf unter anderem bei Kreatin-Produkten als Nahrungsergänzungsmittel für Sportler und guten Geschäften mit der Rüstungsindustrie. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 3 Prozent auf 148,7 Millionen Euro, wie der SDAX-Konzern am Donnerstag in Trostberg mitteilte. Damit konnte das Unternehmen die Schwäche im Geschäft mit der Stahlindustrie mehr als ausgleichen.

Noch positiver entwickelte sich die operative Ertragskraft: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg überproportional um 18 Prozent auf 32,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge erhöhte sich von 18,9 auf 21,7 Prozent. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 23 Prozent auf fast 18 Millionen Euro.

"Wir haben damit ein solides Fundament für das Gesamtjahr gelegt und blicken zuversichtlich auf die weitere Beschleunigung unseres Wachstums ab der zweiten Jahreshälfte", sagte Konzernchef Andreas Niedermaier und bestätigte seine Jahresprognose.

Die AlzChem-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,86 Prozent tiefer bei 172,60 Euro.

/tav/jha/

TROSTBERG (dpa-AFX)

Bildquellen: Alzchem Group AG

Nachrichten zu Alzchem Group AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Alzchem Group AG

DatumRatingAnalyst
18.03.2026Alzchem Group BuyWarburg Research
12.03.2026Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
27.02.2026Alzchem Group BuyWarburg Research
27.02.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Alzchem Group BuyWarburg Research
12.03.2026Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
27.02.2026Alzchem Group BuyWarburg Research
27.02.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alzchem Group AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen