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Bilanz im Blick

AT&T-Aktie zieht an: Jahresziele nach starkem Quartal bekräftigt - Deutsche Telekom ebenfalls gefragt

AT&T-Aktie zieht an: Jahresziele nach starkem Quartal bekräftigt - Deutsche Telekom ebenfalls gefragt

Der US-Telekomkonzern AT&T hat im zweiten Quartal überraschend viele neue Mobilfunkkunden gewonnen.

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Der Konzern profitierte dabei von Bündelpaketen und Werbeangeboten im umkämpften Markt. Im Mobilfunkgeschäft wurden netto 432.000 neue Kunden gewonnen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas mitteilte. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Die Ziele für 2026 bekräftigte das Management.

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Die Aktie von AT&T legt zeitweise an der NYSE 3,12 Prozent auf 22,96 US-Dollar zu. Die Bilanz im laufenden Jahr sowie in den vergangenen 12 Monaten bleibt jedoch leicht negativ.

Die Erlöse des Rivalen der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US und von Verizon stiegen im abgelaufenen Quartal im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf 31,6 Milliarden US-Dollar (rund 27,7 Mrd Euro). Damit lagen sie leicht unter den Erwartungen von Analysten.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag mit einem Anstieg um rund fünf Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar indessen leicht über den Markterwartungen. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 4,5 auf rund 4,6 Milliarden Dollar.

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AT&T führte im März ein neues All-inclusive-Preismodell für Breitband- und Mobilfunkdienste ein, erhöhte jedoch zuletzt auch die Preise für einige Kunden.

Deutsche Telekom-Aktie profitiert

Rückenwind bekommt auch die Deutsche Telekom-Aktie, die im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 2,10 Prozent auf 27,24 Euro zulegt. Als Mutterkonzern der US-Mobilfunktochter T-Mobile US, die im selben umkämpften Markt wie AT&T antritt, gilt der Bonner Konzern als Profiteur eines wachsenden US-Mobilfunkgeschäfts. Ein eindeutiger Beleg, dass die AT&T-Zahlen den Kurs treiben, ist der Tagesgewinn allerdings nicht.

/err/mis/jha/

DALLAS (dpa-AFX)

Bildquellen: Lester Balajadia / Shutterstock.com

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17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.07.26 SpaceX Buy UBS AG
07.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG