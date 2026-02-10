DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3600 -4,7%Nas23.059 -0,2%Bitcoin56.041 -3,1%Euro1,1887 -0,1%Öl69,63 +0,8%Gold5.089 +1,3%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

11.02.26 18:49 Uhr
CANCOM SE legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

CANCOM SE wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,490 EUR je Aktie gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 490,3 Millionen EUR gegenüber 479,7 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,835 EUR im Vergleich zu 0,990 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,72 Milliarden EUR, gegenüber 1,74 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu CANCOM SE

