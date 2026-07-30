DAX 26.224 +0,9%ESt50 6.489 +1,0%MSCI World 4.905 +1,2%Top 10 Crypto 8,31 +1,7%Nas 26.417 +1,9%Bitcoin 55.519 +0,7%Euro 1,1517 +0,1%Öl 79,9 -4,6%Gold 4.078 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Bilanz im Blick

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

IonQ präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ
35.87 EUR 1.21 EUR 3.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

IonQ lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Werbung

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,556 USD. Das entspräche einem Gewinn von 20,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,700 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll IonQ in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 221,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 66,5 Millionen USD im Vergleich zu 20,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,315 USD, gegenüber -1,820 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 268,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 130,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Aktuelle IonQ Aktie News

Werbung

IonQ Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IonQ nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.