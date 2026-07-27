Ausblick: PayPal stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PayPal öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.
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PayPal veröffentlicht am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 37 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,28 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie eingenommen.
35 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,47 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,36 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 43 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,31 USD je Aktie, gegenüber 5,41 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 40 Analysten durchschnittlich bei 34,35 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 33,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.21
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.20
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.19
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.19
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.18
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets