BIlanz im Blick

Der Brennstoffzellensektor bekommt am Dienstag deutliche Aufmerksamkeit. Grund sind die Zahlen des Branchenriesen Ballard Power, die veröffentlicht wurden.

Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Ballard Power abermals rote Zahlen geschrieben: Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 US-Dollar nach -0,07 US-Dollar je Aktie vor Jahresfrist. Die Analystenschätzungen hatten sich auf ein EPS von -0,057 US-Dollar belaufen.

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Der Umsatz lag mit 19,4 Millionen US-Dollar unterdessen über dem Vorjahreswert (15,4 Millionen US-Dollar), aber leicht unter den Erwartungen die Marktexperten im Vorfeld formuliert hatten (20,3 Millionen US-Dollar).

Die Aktie von Ballard Power gewinnt im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 1,40 Prozent auf 3,336 US-Dollar.

Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.net