Ballard Power-Aktie fester: Brennstoffzellenhersteller macht weniger Verlust
Der Brennstoffzellensektor bekommt am Dienstag deutliche Aufmerksamkeit. Grund sind die Zahlen des Branchenriesen Ballard Power, die veröffentlicht wurden.
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Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Ballard Power abermals rote Zahlen geschrieben: Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 US-Dollar nach -0,07 US-Dollar je Aktie vor Jahresfrist. Die Analystenschätzungen hatten sich auf ein EPS von -0,057 US-Dollar belaufen.
Der Umsatz lag mit 19,4 Millionen US-Dollar unterdessen über dem Vorjahreswert (15,4 Millionen US-Dollar), aber leicht unter den Erwartungen die Marktexperten im Vorfeld formuliert hatten (20,3 Millionen US-Dollar).
Die Aktie von Ballard Power gewinnt im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 1,40 Prozent auf 3,336 US-Dollar.
Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.net
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