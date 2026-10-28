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Bilanz im Blick

BigBear.ai-Aktie verliert: KI-Konzern bleibt weiter in den roten Zahlen

BigBear.ai-Aktie verliert: KI-Konzern bleibt weiter in den roten Zahlen

KI-Unternehmen stehen an den Finanzmärkten derzeit besonders im Fokus. Dazu zählt auch BigBear.ai, das nun Einblick in seine Geschäftsentwicklung gewährt hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
2.00 EUR -0.07 EUR -3.17 %
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BigBear.ai hat das dritte Quartal 2026 erneut mit einem Verlust abgeschlossen. Der Verlust je Aktie (EPS) belief sich auf 0,19 US-Dollar und verschlechterte sich damit gegenüber dem Vorjahreswert von -0,03 US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten wurden damit verfehlt. Sie hatten im Vorfeld mit einem EPS von -0,05 US-Dollar gerechnet.

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Beim Umsatz verzeichnete BigBear.ai eine Verbesserung von 33,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 43,581 Millionen US-Dollar. Die Markterwartungen hatten sich zuvor auf 29,9 Millionen US-Dollar belaufen.

Die BigBear.ai-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 2,34 US-Dollar.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: MacroEcon / Shutterstock.com

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