BigBear.ai-Aktie verliert: KI-Konzern bleibt weiter in den roten Zahlen

KI-Nachrichtenüberblick

• BigBear.ai schloss das dritte Quartal 2026 erneut mit einem Verlust ab, der je Aktie bei XXX US-Dollar lag, was sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechterte/von -0,03 US-Dollar verbesserte.

• Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 33,1 Millionen US-Dollar auf XXX Millionen US-Dollar, übertraf die Markterwartungen von 29,9 Millionen US-Dollar.