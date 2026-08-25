DroneShield-Aktie bricht zweistellig ein: Drohnenabwehr-Spezialist enttäuscht mit Halbjahreszahlen

KI-Nachrichtenüberblick

• DroneShield verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 125,76 Millionen AUD, knapp unter den erwarteten 126 Millionen AUD, und steigerte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich.

• Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei -33,24 Millionen AUD, und der Nettogewinn nach Steuern betrug -32,23 Millionen AUD, was eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.