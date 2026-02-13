eBay-Aktie freundlich: Gewinn und Umsatzt übertreffen Analystenerwartungen
Das Online-Auktionshaus eBay hat nach US-Börsenschluss die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels vorgestellt.
eBay hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 US-Dollar je Aktie erzielt, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Plus von 1,25 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Die Analysten hatten für den Berichtszeitraum in ihren Schätzungen einen Gewinnanstieg auf 1,35 US-Dollar je Aktie prognostiziert.
Beim Umsatz stellen Analysten 2,877 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Tatsächlich erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 2,965 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte eBay 2,579 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erzielte das das Online-Auktionshaus einen Gewinn von 5,52 US-Dollar je Aktie, nachdem dieser im vorangegangenen Geschäftsjahr bei 4,88 US-Dollar je Aktie gelegen hatte. Analysten hatten hier einen Gewinnanstieg auf 5,46 US-Dollar je Aktie erwartet. Der Jahresumsatz des US-Konzerns belief sich daneben auf 11,100 Milliarden US-Dollar, nach 10,283 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten den Umsatz für 2025 zuvor auf 11,019 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die eBay-Aktie zeitweise 7,20 Prozent auf 88,10 Dollar aufwärts.
