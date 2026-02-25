Bilanz im Blick

Nach US-Handelsschluss am Mittwoch legte IonQ seine Quartals- und Jahreszahlen vor. Das sind die Ergebnisse des Quantencomputing-Spezialisten.

Im vierten Quartal 2025 erzielte der Quantencomputing-Anbieter IonQ einen Gewinn je Aktie von 2,13 US-Dollar. Damit lag das Ergebnis deutlich über den Analystenerwartungen von -0,507 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vorjahresquartal hatte das EPS noch -0,930 US-Dollar betragen.

Der Umsatz im letzten Quartal belief sich auf 61,89 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor 40,4 Millionen US-Dollar prognostiziert, nach 11,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 wies IonQ einen Verlust von 1,82 US-Dollar je Aktie aus. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Verlust bei -1,560 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten einen Verlust von -5,150 US-Dollar erwartet. Der Jahresumsatz des Unternehmens betrug 130,016 Millionen US-Dollar, nach 43,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten den Umsatz für 2025 auf 108,5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Im Handel an der NYSE bewegt sich die IonQ-Aktie zeitweise 22,59 Prozent höher bei 41,18 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net