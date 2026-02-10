DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7300 +6,6%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.173 +7,0%Euro1,1811 +0,3%Öl70,97 -0,3%Gold5.165 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Strengeres Krypto-Verbot in China: Neue Regeln für Bitcoin, Stablecoins und Tokenisierung Strengeres Krypto-Verbot in China: Neue Regeln für Bitcoin, Stablecoins und Tokenisierung
Ausblick: Idorsia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Idorsia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanz im Blick

IonQ-Aktie hebt ab: Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich

25.02.26 22:20 Uhr
IonQ-Aktie fliegt an der Wall Street hoch: Umsatz und Gewinn entwickeln sich positiv | finanzen.net

Nach US-Handelsschluss am Mittwoch legte IonQ seine Quartals- und Jahreszahlen vor. Das sind die Ergebnisse des Quantencomputing-Spezialisten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ
28,70 EUR 2,00 EUR 7,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vierten Quartal 2025 erzielte der Quantencomputing-Anbieter IonQ einen Gewinn je Aktie von 2,13 US-Dollar. Damit lag das Ergebnis deutlich über den Analystenerwartungen von -0,507 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vorjahresquartal hatte das EPS noch -0,930 US-Dollar betragen.

Wer­bung

Der Umsatz im letzten Quartal belief sich auf 61,89 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor 40,4 Millionen US-Dollar prognostiziert, nach 11,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 wies IonQ einen Verlust von 1,82 US-Dollar je Aktie aus. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Verlust bei -1,560 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten einen Verlust von -5,150 US-Dollar erwartet. Der Jahresumsatz des Unternehmens betrug 130,016 Millionen US-Dollar, nach 43,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten den Umsatz für 2025 auf 108,5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE bewegt sich die IonQ-Aktie zeitweise 6,70 Prozent höher bei 35,77 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: IonQ und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IonQ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IonQ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu IonQ

DatumMeistgelesen
Wer­bung