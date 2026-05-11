Bilanz im Blick

JENOPTIK hat im ersten Quartal einen hohen Auftragseingang erzielt und die Erwartungen des Marktes sowohl beim Umsatz als auch Gewinn teils deutlich übertroffen.

Die EBITDA-Marge lag in den drei Monaten mit 18,4 Prozent deutlich über dem Vorjahr von 14,9 Prozent und über den Schätzungen der Analysten von 16,7 Prozent. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das im TecDAX notierte Unternehmen.

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"Wir sehen seit Jahresbeginn eine sehr dynamische Nachfrage in unseren OEM-Geschäften, insbesondere von Seiten der Halbleiterausrüstungsindustrie", wird CFO Prisca Havranek-Kosicek in der Mitteilung zitiert. "Auch wenn sich diese sehr hohe Dynamik voraussichtlich so nicht fortsetzen wird, haben wir damit eine gute Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026."

Der Umsatz sank in den drei Monaten den weiteren Angaben zufolge leicht um 1 Prozent auf 241,2 Millionen Euro. Das EBITDA stieg dagegen um 22,5 Prozent auf 44,4 Millionen Euro. Das EBIT des Konzerns stieg auf 25,9 (Vorjahr: 16,9) Millionen Euro, das Konzernergebnis nach Steuern erreichte 16,8 (9,2) Millionen Euro.

Analysten hatten mit einem Umsatz von nur 237 Millionen Euro und einem EBITDA von lediglich 40 Millionen Euro gerechnet.

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Für das laufende Jahr rechnet JENOPTIK weiterhin mit einem Umsatzplus im einstelligen Prozentbereich. Die EBITDA-Marge wird bei 19,0 bis 21,0 Prozent gesehen nach 18,4 Prozent im Vorjahr.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von JENOPTIK sind am Dienstag nach Quartalszahlen vorbörslich gefragt.

Mit einem um 30 Prozent über den Markterwartungen liegenden Auftragseingang sei der Konzern stark ins Jahr 2026 gestartet, hieß es vom Analysehaus Jefferies.

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Auf Tradegate zogen die Papiere des MDAX-Mitglieds um 1,4 Prozent auf 36,81 Euro an im Vergleich mit dem XETRA-Schluss.

Jenoptik profitierte vom Geschäft mit der Halbleiterausrüstungsindustrie.

Dow Jones Newswires / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)