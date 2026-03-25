Bilanz im Blick

Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat sich 2025 schwächer entwickelt als erwartet.

Zudem bleibt der Ausblick auf das laufende Jahr hinter den Erwartungen zurück. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz unter anderem wegen eines Spartenverkaufs um fast fünf Prozent auf etwas mehr als 1,6 Milliarden Euro gefallen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Neben dem Verkauf eines Segments drückte die Fokussierung auf margenstärkere Geschäfte auf die Erlöse. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 15 Prozent auf 220,5 Millionen Euro zu. Analysten hatten mit einem besseren Ergebnis gerechnet. 2026 rechnet Kontron mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 225 Millionen Euro sowie einem Umsatz zwischen 1,75 und 1,8 Milliarden Euro. Die von Bloomberg befragten Experten hatten bisher im Schnitt höhere Werte auf dem Zettel. Positiv könnte dagegen der stark gestiegene Auftragsbestand aufgefasst werden.

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Kontron enttäuscht mit Gewinnziel für 2026

p> Mit Enttäuschung haben Anleger am Donnerstag auf das Kontron-Gewinnziel für das laufende Jahr reagiert. Auf Tradegate büßten die Aktien des österreichischen Technologiekonzerns knapp 7 Prozent auf 19,40 Euro ein im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit würden sie die hohen Gewinne vom Vortag mehr als wieder abgeben.

Das Unternehmen rechnet 2026 mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 225 Millionen Euro. Dem steht eine durchschnittliche Markterwartung von 246 Millionen Euro gegenüber. "Der konservative Ausblick dürfte den Kurs heute belasten", sagte ein Händler. Die mittelfristigen Ziele seien derweil als starke Wachstumsambitionen zu werten.

/zb/stk

LINZ (dpa-AFX)