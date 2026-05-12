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Bilanz im Blick

Merck-Aktie steigt deutlich: Konzern hebt Prognose an - Operatives Ergebnis überrascht positiv

13.05.26 09:49 Uhr
Merck-Aktie gefragt: Operativer Gewinn fällt besser aus als erwartet - Ausblick angehoben | finanzen.net

Der Merck-Konzern hat zum Jahresstart starken negativen Wechselkurseffekten und Umsatzrückgängen bei wichtigen Medikamenten getrotzt und operativ mehr verdient als gedacht.

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"Auf Grundlage unserer Leistung im ersten Quartal und der aktuellen Marktbedingungen heben wir unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 an. Gleichzeitig schärfen wir die strategische Ausrichtung des Unternehmens für die lange Frist", sagte der neue Konzernchef Kai Beckmann laut Mitteilung vom Mittwoch. Der Manager hatte das Ruder Anfang Mai von Belen Garijo übernommen, die an die Spitze des französischen Pharmakonzerns Sanofi gewechselt ist.

Das Management erwartet nun für 2026 einen Umsatz in der Bandbreite von 20,4 bis 21,4 Milliarden Euro. Zuvor standen noch 20,0 bis 21,1 Milliarden Euro im Plan. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 5,7 bis 6,1 Milliarden Euro herauskommen, statt wie zuvor geplant bei 5,5 bis 6,0 Milliarden.

Im ersten Quartal war Mercks Umsatz um 2,8 Prozent auf gut 5,1 Milliarden Euro zurückgegangen, organisch wuchs der Erlös jedoch um 2,9 Prozent. Das operative Ergebnis lag mit 1,53 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau - Analysten hatten hier mit einem größeren Rückgang gerechnet. Dabei profitierte der Laborzulieferer und Pharma- und Technologiehersteller auch von einem positiven Einmaleffekt in der Elektroniksparte. Unter dem Strich ging der Gewinn aber um gut 9 Prozent auf 669 Millionen Euro zurück.

Die Merck-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 7,61 Prozent fester bei 121,60 Euro.

/tav/stk

DARMSTADT (dpa-AFX)

Bildquellen: Merck KGaA, Merck 2016

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