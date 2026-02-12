Bilanz im Blick

Das Biotechnologieunternehmen Moderna hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 sowie das Gesamtjahr veröffentlicht.

Im abgelaufenen Jahresviertel hat Moderna erneut Verluste verzeichnet und je Aktie ein Minus von 2,11 US-Dollar erlitten. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert als das EPS -2,91 US-Dollar betragen hatte. Mit seinem Quartalsergebnis hielt sich Moderna besser als erwartet worden war, Analysten waren im Vorfeld von einem Verlust je Aktie von 2,544 US-Dollar ausgegangen.

Der Umsatz des BioNTech-Konkurrenten lag im Berichtsquartal bei 678 Millionen US-Dollar nach 966,0 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist. Hier hatten die Experten zuvor erwartet, dass der Umsatz auf 635,2 Millionen US-Dollar absacken würde.

Im gesamten abgelaufene Fiskaljahr 2025 betrug das EPS von Moderna 7,26 US-Dollar. Die Analysten hatten hier durchschnittlich einen Verlust von 7,834 US-Dollar je Aktie vorausgesagt, gegenüber -9,280 US-Dollar je Aktie im vorherigen Geschäftsjahr. Der Jahresumsatz des Impfstoffherstellers fiel von 3,24 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 1,94 Milliarden US-Dollar. Die Expertenprognosen für den Umsatz im Gesamtjahr hatten sich indes auf 1,91 Milliarden US-Dollar belaufen.

Umsätze sollen wieder steigen

2026 sollen die Erlöse nun wieder zulegen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Den jüngsten Umsatzrückgang führte das Unternehmen vor allem auf die rückläufige Nachfrage nach dem COVID-Impfstoff zurück. Allerdings konnte der Konzern seine Kosten nicht im gleichen Tempo zurückfahren. Zudem investierte Moderna in seine Norovirus-Impfung sowie seine Krebsprogramme.

2026 will Moderna den Umsatz um zehn Prozent steigern und die Betriebsausgaben weiter senken. Nachdem das Wachstums- und Gewinntreibende Geschäft mit COVID-Impfstoff mehr und mehr zum Erliegen kommt, setzt der US-Konzern momentan auch darauf, sich geografisch breiter aufzustellen.

Im vorbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die Moderna-Aktie zeitweise 0,77 Prozent abwärts auf 39,80 US-Dollar.

