DAX24.839 -0,1%Est505.975 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +1,9%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.464 +1,3%Euro1,1862 -0,1%Öl67,08 -0,7%Gold4.964 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX stabil -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Kommt eine neue Shield-TV-Generation? NVIDIA-Aktie im Blick: Kommt eine neue Shield-TV-Generation?
BorgWarner: Die pragmatische Wette auf die Mobilität der Zukunft BorgWarner: Die pragmatische Wette auf die Mobilität der Zukunft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanz im Blick

Moderna-Aktie verliert trotz geringerem Verlust - Umsatz über Prognose

13.02.26 13:14 Uhr
NASDAQ-Titel Moderna-Aktie tiefer: BioNTech-Konkurrent trotz Verlust besser als gedacht - reicht das für die Wende? | finanzen.net

Das Biotechnologieunternehmen Moderna hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 sowie das Gesamtjahr veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
33,20 EUR 0,20 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Jahresviertel hat Moderna erneut Verluste verzeichnet und je Aktie ein Minus von 2,11 US-Dollar erlitten. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert als das EPS -2,91 US-Dollar betragen hatte. Mit seinem Quartalsergebnis hielt sich Moderna besser als erwartet worden war, Analysten waren im Vorfeld von einem Verlust je Aktie von 2,544 US-Dollar ausgegangen.

Wer­bung

Der Umsatz des BioNTech-Konkurrenten lag im Berichtsquartal bei 678 Millionen US-Dollar nach 966,0 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist. Hier hatten die Experten zuvor erwartet, dass der Umsatz auf 635,2 Millionen US-Dollar absacken würde.

Im gesamten abgelaufene Fiskaljahr 2025 betrug das EPS von Moderna 7,26 US-Dollar. Die Analysten hatten hier durchschnittlich einen Verlust von 7,834 US-Dollar je Aktie vorausgesagt, gegenüber -9,280 US-Dollar je Aktie im vorherigen Geschäftsjahr. Der Jahresumsatz des Impfstoffherstellers fiel von 3,24 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 1,94 Milliarden US-Dollar. Die Expertenprognosen für den Umsatz im Gesamtjahr hatten sich indes auf 1,91 Milliarden US-Dollar belaufen.

Im vorbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die Moderna-Aktie zeitweise 0,52 Prozent abwärts auf 39,90 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Moderna und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com, Tada Images / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen