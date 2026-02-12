Bilanz im Blick

Das Biotechnologieunternehmen Moderna hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 sowie das Gesamtjahr veröffentlicht.

Im abgelaufenen Jahresviertel hat Moderna erneut Verluste verzeichnet und je Aktie ein Minus von 2,11 US-Dollar erlitten. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert als das EPS -2,91 US-Dollar betragen hatte. Mit seinem Quartalsergebnis hielt sich Moderna besser als erwartet worden war, Analysten waren im Vorfeld von einem Verlust je Aktie von 2,544 US-Dollar ausgegangen.

Der Umsatz des BioNTech-Konkurrenten lag im Berichtsquartal bei 678 Millionen US-Dollar nach 966,0 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist. Hier hatten die Experten zuvor erwartet, dass der Umsatz auf 635,2 Millionen US-Dollar absacken würde.

Im gesamten abgelaufene Fiskaljahr 2025 betrug das EPS von Moderna 7,26 US-Dollar. Die Analysten hatten hier durchschnittlich einen Verlust von 7,834 US-Dollar je Aktie vorausgesagt, gegenüber -9,280 US-Dollar je Aktie im vorherigen Geschäftsjahr. Der Jahresumsatz des Impfstoffherstellers fiel von 3,24 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 1,94 Milliarden US-Dollar. Die Expertenprognosen für den Umsatz im Gesamtjahr hatten sich indes auf 1,91 Milliarden US-Dollar belaufen.

Im vorbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die Moderna-Aktie zeitweise 0,52 Prozent abwärts auf 39,90 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net