Heute im Fokus
DAX im Minus erwartet -- Nikkei tiefer -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte
Bilanz im Blick

Ottobock-Aktie in Grün: Nach Umsatz- und Gewinnplus soll weiteres Wachstum folgen

17.02.26 08:12 Uhr
Ottobock-Aktie im Aufwind: Umsätze und Gewinne steigen

Der Prothesenhersteller Ottobock erwartet nach einem Umsatz- und Ergebnisplus im vergangenen Jahr weiteres Wachstum.

Die Erlöse im Kerngeschäft sollen 2026 um fünf bis acht Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Duderstadt mit. Die bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll im Kerngeschäft mehr als 26,5 Prozent betragen. Die Mittelfrist-Prognosen bestätigte Ottobock.

Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Umsätze um 4,7 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie es weiter hieß. Im Kerngeschäft lag das Plus bei 11,7 Prozent. Das bereinigte Ebitda im Kerngeschäft stieg um fast 30 Prozent auf 415,3 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 26 Prozent.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Ottobock-Aktie zeitweise 2,77 Prozent höher bei 59,45 Euro.

/nas/mis

DUDERSTADT (dpa-AFX)

mehr Analysen