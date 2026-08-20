Ross Stores-Aktie zieht kräftig an: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen deutlich

Bilanz im Blick

21.08.26 15:38 Uhr

Höhere Umsätze, ein kräftiger Gewinnsprung und eine erneut angehobene Jahresprognose lassen die Ross Stores-Aktie deutlich zulegen.

• Die positiven Quartalszahlen führen zu erhöhten Kurszielen bei Analysten, während Ross Stores weiterhin auf Expansion und Umsatzwachstum setzt, im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern.

• Das Unternehmen hebt seine Jahresprognose erneut an und plant, im laufenden Jahr 115 neue Filialen zu eröffnen sowie Aktien im Wert von über 1,2 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen.

Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen der Analysten klar

Zollrückerstattungen stützen die operative Marge spürbar

Jahresausblick wird zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben

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Ross Stores hat am Donnerstag Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen, und in der Folge die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie des Off-Price-Händlers legt an der NASDAQ zeitweise um 4,21 Prozent zu auf 238,58 US-Dollar.

Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen

Der Umsatz von Ross Stores, einem Off-Price-Händler mit den Ketten Ross Dress for Less und dd's DISCOUNTS, stieg im zweiten Quartal um rund 13 Prozent auf 6,26 Milliarden US-Dollar und lag damit über der Analystenschätzung von 6,18 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,06 US-Dollar gegenüber einem Konsens von 1,94 US-Dollar. Laut Unternehmensmitteilung legten die vergleichbaren Filialumsätze sehr stark um 10 Prozent zu, vor allem getrieben durch höhere Kundenfrequenz. Der Nettogewinn kletterte auf 851 Millionen US-Dollar von 508 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal, das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 2,66 US-Dollar und damit deutlich über der eigenen Prognose von 1,85 bis 1,93 US-Dollar.

Zu diesem Ergebnis trugen auch Zollrückerstattungen aus dem sogenannten IEEPA-Verfahren in Höhe von rund 253 Millionen US-Dollar bei, die einen Vorteil von etwa 0,60 US-Dollar je Aktie ausmachten. Die operative Marge verbesserte sich um 610 Basispunkte, wovon 405 Basispunkte auf diesen Sondereffekt entfielen. Doch auch ohne die Rückerstattungen legte die operative Marge um 205 Basispunkte zu und übertraf damit die eigene Planung von 130 bis 150 Basispunkten deutlich. Der operative Gewinn summierte sich im Quartal auf 1,1 Milliarden US-Dollar.

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Ross Stores hebt Jahresprognose zum zweiten Mal an

Ross Stores hob die Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf eine Spanne von 8,61 bis 8,77 US-Dollar je Aktie an, nachdem zuvor eine Spanne von 7,50 bis 7,74 US-Dollar in Aussicht gestellt worden war. Bereits nach dem ersten Quartal 2026 hatte das Unternehmen den Ausblick erhöht, mit den aktuellen Zahlen folgte nun eine weitere Anhebung. Für das dritte Quartal rechnet Ross Stores mit einem Wachstum der vergleichbaren Filialumsätze von 6 bis 7 Prozent, für das vierte Quartal von 4 bis 5 Prozent, jeweils über den Analystenschätzungen von 3,1 beziehungsweise 2,6 Prozent.

CEO Jim Conroy verwies auf einer Analystenkonferenz darauf, dass Kunden ihre Ausgaben über Warengruppen und Regionen hinweg gesteigert hätten, insbesondere im mittleren Westen der USA sowie im Heim- und Kosmetikgeschäft. In der Mitteilung sprach Conroy von einem herausragenden Umsatz- und Gewinnwachstum, das von neuen wie bestehenden Kunden getragen worden sei. Für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026 stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 12,3 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn erreichte 1,5 Milliarden US-Dollar nach 987 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Ross Stores-Aktie: Expansion und Aktienrückkäufe laufen weiter

Im zweiten Quartal eröffnete Ross Stores 47 neue Filialen, davon 35 unter der Marke Ross und 12 als dd's DISCOUNTS. Für das Gesamtjahr 2026 erhöhte das Unternehmen den Eröffnungsplan auf 115 neue Standorte, rund 90 davon als Ross Dress for Less und 25 als dd's DISCOUNTS. Parallel kaufte Ross Stores im Quartal 1,4 Millionen eigene Aktien für insgesamt 319 Millionen US-Dollar zurück, im Rahmen der im März vom Board genehmigten Zwei-Jahres-Ermächtigung über 2,55 Milliarden US-Dollar. Für das laufende Geschäftsjahr sind Rückkäufe im Volumen von 1,275 Milliarden US-Dollar vorgesehen.

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Die Zahlen von Ross Stores stehen im Kontrast zur Entwicklung bei Konkurrent TJX, der am Mittwoch von einer Abschwächung bei den Ketten TJ Maxx und Marshalls berichtet hatte. TJX bezeichnete die Probleme als selbstverschuldet und im eigenen Einflussbereich, mit einer Verbesserung der Verkäufe im laufenden Quartal. Analysten reagierten auf die Ross-Zahlen mit angehobenen Kurszielen: Jefferies erhöhte das Kursziel auf 285 US-Dollar von zuvor 265 US-Dollar und sprach von einem erneut überragenden Umsatzquartal. Evercore ISI das Kursziel auf 290 US-Dollar von 276 US-Dollar angehoben.

Im Fokus dürfte nun stehen, ob Ross Stores das im dritten Quartal in Aussicht gestellte Umsatzwachstum bei den vergleichbaren Filialen tatsächlich erreicht und ob weitere Analystenhäuser ihre Einschätzungen nach den Zweitquartalszahlen anpassen.

Bettina Schneider, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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