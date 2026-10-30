Strategy-Aktie leichter: Bitcoin-Riese meldet ernüchternde Zahlen

KI-Nachrichtenüberblick

• Strategy meldete für das dritte Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie von 44,75 US-Dollar, deutlich über den erwarteten 20,19 US-Dollar.

• Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr leicht von 128,7 Mio. auf 125,4 Mio. US-Dollar, knapp unter den Prognosen von 127,8 Mio. US-Dollar.