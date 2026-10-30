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Bilanz im Blick

Strategy-Aktie leichter: Bitcoin-Riese meldet ernüchternde Zahlen

Strategy-Aktie leichter: Bitcoin-Riese meldet ernüchternde Zahlen

Strategy hat am Donnerstag seine Bilanz für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel veröffentlicht. So fielen die Zahlen aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
117.62 EUR -10.84 EUR -8.44 %
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Strategy hat für das dritte Quartal 2026 einen Gewinn je Aktie von 44,75 US-Dollar ausgewiesen, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 8,42 US-Dollar je Anteilschein erzielt worden war. Analysten hatten den EPS im Vorfeld auf 20,19 US-Dollar geschätzt.

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Beim Umsatz ging es im abgelaufenen Jahresviertel von 128,7 Millionen US-Dollar auf 125,4 Millionen US-Dollar nach unten. Hier hatten Analysten einen Umsatz von 127,8 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Aktie von Strategy reagiert im Handel an der NASDAQ zeitweise mit einem Kursverlust von 6,51 Prozent auf 132,41 US-Dollar.

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Strategy

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Datum Rating Analyst
11.02.19 Microstrategy A Buy BWS Financial
27.10.17 Microstrategy A Buy Mizuho
28.07.17 Microstrategy A Hold Deutsche Bank AG
16.11.16 Microstrategy A Buy Mizuho
11.01.16 Microstrateg a Buy Deutsche Bank AG

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