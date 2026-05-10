Bilanz im Blick

Ströer hat im ersten Quartal dank eines deutlichen Anstiegs im Bereich digitale Außenwerbung ein Umsatzwachstum über den Erwartungen erzielt.

Das operative Ergebnis legte mit einem geringeren Tempo zu, weshalb die Marge leicht sank. Der im MDAX notierte Außenwerber bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

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Der Umsatz stieg in den drei Monaten auf 496 Millionen Euro von 475 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 490 Millionen Euro gerechnet. Organisch betrug der Anstieg 1,1 Prozent.

Das Segment OOH Media legte um 5,4 Prozent auf 221 Millionen Euro zu. Im Segment Digital & Dialog Media verbesserte sich der Umsatz um 12 Prozent auf 231 Millionen Euro.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 119 Millionen Euro von 117 Millionen Euro. Die entsprechende EBITDA-Marge ging auf 24,1 von 24,7 Prozent zurück. Analysten hatten 17,6 Prozent erwartet.

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Unter dem Strich verdiente Ströer 8,8 Millionen Euro nach 12,7 Millionen im Vorjahr. Hauptgrund für den Rückgang waren Sonderbelastungen.

Für das laufende Jahr stellt Ströer weiterhin einen organischen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das bereinigte EBITDA wird stabil erwartet.

Die Ströer-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise unbewegt bei 38,72 Euro.

Dow Jones Newswires