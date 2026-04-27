DAX23.913 -0,7%Est505.827 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,6%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.213 -1,3%Euro1,1696 -0,2%Öl111,8 +3,2%Gold4.587 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Allianz 840400 Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Bed Bath & Beyond, OpenAI, Novo Nordisk, NEL ASA, DroneShield, Alphabet, Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: 400-Millionen-Steuervorteil durch Profit Shifting - was das für Anleger bedeutet Tesla-Aktie: 400-Millionen-Steuervorteil durch Profit Shifting - was das für Anleger bedeutet
Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen aus: DAX fällt unter die Nulllinie Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen aus: DAX fällt unter die Nulllinie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanz im Blick

UPS-Aktie sinkt: Konzern will im zweiten Quartal wieder zulegen - Ziele bestätigt

28.04.26 13:12 Uhr
UPS-Aktie an der NYSE im Minus: Gewinn rückläufig - doch Konzern stellt Wachstum in Aussicht | finanzen.net

Der Logistikkonzern UPS wähnt sich über den Berg.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
93,58 EUR 1,16 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Chefin Carol Tomé erwartet für das zweite Quartal eine Rückkehr zum Wachstum bei Umsatz und operativem Gewinn, wie sie laut Mitteilung am Dienstag in Atlanta sagte. Das erste Quartal sei eine entscheidende Übergangsphase gewesen, indem mehrere strategische Maßnahmen umgesetzt werden mussten - "und das haben wir geschafft", so die Managerin weiter. Dabei übertraf UPS zu Jahresbeginn die Markterwartungen und sieht sich auf Kurs zu den gesteckten Zielen. Die Aktie gab im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 2,99 Prozent auf 105,00 US-Dollar nach.

Der bereinigte Gewinn je Aktie sank in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr zwar von 1,49 auf 1,07 Dollar je Aktie. Analysten hatten allerdings ein Ergebnis von nur 1,03 Dollar erwartet. Unterm Strich ging der Gewinn um über ein Viertel auf 864 Millionen Dollar zurück. Der Umsatz verringerte sich mit 1,4 Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar (18,1 Mrd Euro) nur leicht.

Der US-Konzern bestätigte seine Jahresziele, laut denen der Umsatz 2026 von 88,7 auf rund 89,7 Milliarden Dollar leicht steigen soll. Die bereinigte Gewinnmarge soll 9,6 Prozent betragen, nach 2025 erzielten 9,8 Prozent.

UPS hat turbulente Monate hinter sich, nachdem die chaotische US-Handels- und -Zollpolitik im vergangenen Jahr immer wieder für Turbulenzen in der Branche gesorgt hatte und die Nachfrage nach Transport- und Logistik-Dienstleistungen für UPS schwer zu berechnen war. Der Online-Riese will bis zur Jahresmitte die weniger profitablen Paketlieferungen verringern und schloss in diesem Zuge Dutzende Sortieranlagen oder legte sie zusammen. Außerdem erhielten Tarifbeschäftigte Abfindungsangebote, die ebenfalls zunächst einmal viel Geld kosteten.

/lew/mne/jha/

ATLANTA (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, pio3 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
08.04.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
18.03.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
20.02.2026United Parcel Service OutperformBernstein Research
28.01.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.04.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026United Parcel Service OutperformBernstein Research
28.01.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen