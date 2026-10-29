US-Softwarekonzern ServiceNow belastet: Zahlenwerk verfehlt Marktprognosen und enttäuscht Anleger – Aktie bricht heftig ein

KI-Nachrichtenüberblick

• Das dritte Geschäftsquartal 2026 von ServiceNow war gemischt, mit einem Rückgang des Gewinns je Aktie auf 0,27 US-Dollar, deutlich unter den erwarteten 1,02 US-Dollar.

• Der Umsatz lag mit 4,106 Milliarden US-Dollar leicht über den Prognosen, im Vergleich zum Vorjahresquartal von 3,41 Milliarden US-Dollar.