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Bilanz im Blick

US-Softwarekonzern ServiceNow belastet: Zahlenwerk verfehlt Marktprognosen und enttäuscht Anleger – Aktie bricht heftig ein

US-Softwarekonzern ServiceNow belastet: Zahlenwerk verfehlt Marktprognosen und enttäuscht Anleger – Aktie bricht heftig ein

ServiceNow hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das vergangene Quartal veröffentlicht. So fielen die Ergebnisse des Tech-Konzerns aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ServiceNow Inc
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Das dritte Geschäftsquartal 2026 verlief für ServiceNow gemischt. Das Ergebnis je Aktie fiel von 0,48 US-Dollar auf 0,27 US-Dollar. Damit lag der Wert unter den Erwartungen der Analysten, die im Vorfeld mit einem Gewinn je Aktie von 1,02 US-Dollar gerechnet hatten.

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Auch beim Umsatz hatten Analysten ihre Prognosen für das Berichtsquartal bereits festgelegt. Erwartet worden waren Erlöse in Höhe von 4,09 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich erwirtschaftete ServiceNow 4,106 Milliarden US-Dollar und damit etwas mehr als prognostiziert. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz noch 3,41 Milliarden US-Dollar betragen.

An der NYSE schloss die Aktie von ServiceNow nach Veröffentlichung der Quartalszahlen mit Verlusten von 26,95 Prozent auf 109,67 US-Dollar.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Julia Walter, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhotov / Shutterstock.com

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25.07.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets
23.07.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform Cowen and Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets

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