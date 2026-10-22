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Bilanz im Blick

Vossloh-Aktie fester: Ausblick für 2026 etwas pessimistischer - Belebung im Schlussquartal

Vossloh-Aktie fester: Ausblick für 2026 etwas pessimistischer - Belebung im Schlussquartal

Der Bahntechnik-Anbieter hat seine Geschäftsentwicklung im dritten Quartal vorgestellt und den Ausblick für das laufende Jahr angepasst. Dabei spielen sowohl die jüngsten Geschäftszahlen als auch die Erwartungen für die kommenden Monate eine Rolle.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
50.80 EUR -0.45 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen

Der Bahntechnik-Anbieter Vossloh wird nach einem Gewinnrückgang im Sommer noch etwas pessimistischer für das laufende Jahr. Zwar dürfte der Umsatz den mittleren Bereich der im Juli gesenkten Zielspanne von 1,51 bis 1,61 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte jedoch wegen verschobener Projekte und einmaliger Kosten eher im unteren Bereich der angekündigten Spanne von 100 bis 110 Millionen Euro landen. Allerdings berichtete das Management von einer "deutlichen Belebung im Jahresschlussquartal".

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Vossloh erwartet geringeren operativen Gewinn

Im dritten Quartal stieg Vosslohs Umsatz dank der erstmaligen Einbeziehung des französischen Betonschwellenherstellers Sateba um mehr als 15 Prozent auf knapp 377 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebit) ging jedoch um mehr als ein Fünftel auf gut 24 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich stand mit 9,4 Millionen Euro nur gut halb so viel Gewinn wie im Vorjahreszeitraum in den Büchern.

Im XETRA-Handel steigt die Vossloh-Aktie zeitweise 0,78 Prozent auf 51,45 Euro.

WERDOHL (dpa-AFX)

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Vossloh Hold Warburg Research
27.07.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Vossloh Hold Warburg Research

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