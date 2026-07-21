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Bilanz im Fokus

Ausblick: Kühne + Nagel International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Kühne + Nagel International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kühne + Nagel International vor Zahlenvorlage - das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kühne + Nagel International AG (KN)
224.50 EUR 2.10 EUR 0.94 %
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Kühne + Nagel International präsentiert am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,22 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie vermeldet.

Kühne + Nagel International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,09 Milliarden CHF abgeschlossen haben - davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,32 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,43 CHF einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 24,36 Milliarden CHF aus, nachdem im Vorjahr 24,48 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: KUEHNE + NAGEL

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DatumRatingAnalyst
21.07.21 Kühne + Nagel International Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.13 Kühne + Nagel International halten Nomura
16.04.13 Kühne + Nagel International verkaufen Credit Suisse Group
11.04.13 Kühne + Nagel International halten Nomura
10.04.13 Kühne + Nagel International kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)