Bilanz im Fokus

Was sich Experten von der kommenden Micron Technology-Bilanz versprechen.

Micron Technology wird am 24.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

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32 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 20,76 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1135,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,68 USD je Aktie erzielt worden waren.

Micron Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,75 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 32 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 284,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 37 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 63,10 USD, gegenüber 7,59 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 41 Analysten im Durchschnitt 113,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 37,38 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net