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Bilanz

JOST-Aktie etwas fester: Nutzfahrzeugzulieferer blickt nach guten Quartal zuversichtlicher nach vorn

JOST-Aktie etwas fester: Nutzfahrzeugzulieferer blickt nach guten Quartal zuversichtlicher nach vorn

Der Nutzfahrzeug-Zulieferer JOST blickt nach einem guten dritten Quartal zuversichtlicher auf das laufende Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
59.90 EUR 2.60 EUR 4.54 %
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Beim Umsatz rechnet das Unternehmen im laufenden Jahr jetzt mit einem Anstieg von 9 bis 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bislang hatte JOST ein Wachstum im einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. "Die Anhebung beruht auf dem bislang erzielten Umsatz sowie auf weiteren Cross-Selling-Synergien aus der Hyva-Integration", teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Neu-Isenburg mit.

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Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll der neuen Prognose zufolge um 11 bis 14 Prozent anziehen. Bislang hatte der Konzern beim operativen Ergebnis ein Plus im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich angepeilt. 2025 hatte JOST Werke etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro umgesetzt und dabei operativ 145 Millionen Euro verdient. Im dritten Quartal zog der Umsatz um elf Prozent auf 426 Millionen Euro an. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um zwölf Prozent auf knapp 42 Millionen Euro.

Die detaillierten Zahlen will JOST wie geplant am 12. November vorlegen. Die im SDAX notierte JOST-Aktie legte via XETRA zuletzt um 0,17 Prozent zu auf 57,9 Euro.

/zb/he

NEU-ISENBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: JOST Werke

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Datum Rating Analyst
27.10.26 JOST Werke Buy Warburg Research
16.10.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 JOST Werke Buy Warburg Research
14.08.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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