JOST-Aktie stabil: Nutzfahrzeugzulieferer blickt nach guten Quartal zuversichtlicher nach vorn

Bilanz

06.11.26 07:45 Uhr

Der Nutzfahrzeug-Zulieferer JOST blickt nach einem guten dritten Quartal zuversichtlicher auf das laufende Jahr.

Beim Umsatz rechnet das Unternehmen im laufenden Jahr jetzt mit einem Anstieg von 9 bis 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bislang hatte JOST ein Wachstum im einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. "Die Anhebung beruht auf dem bislang erzielten Umsatz sowie auf weiteren Cross-Selling-Synergien aus der Hyva-Integration", teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Neu-Isenburg mit.

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Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll der neuen Prognose zufolge um 11 bis 14 Prozent anziehen. Bislang hatte der Konzern beim operativen Ergebnis ein Plus im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich angepeilt. 2025 hatte JOST Werke etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro umgesetzt und dabei operativ 145 Millionen Euro verdient. Im dritten Quartal zog der Umsatz um elf Prozent auf 426 Millionen Euro an. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um zwölf Prozent auf knapp 42 Millionen Euro.

Die detaillierten Zahlen will JOST wie geplant am 12. November vorlegen. Die im SDAX notierte JOST-Aktie legte nach Bekanntgabe der Eckdaten und den neuen Prognosen im nachbörslichen Handel via Tradegate um über 4,5 Prozent zu, zeigt sich nun aber stabil.

/zb/he

NEU-ISENBURG (dpa-AFX)