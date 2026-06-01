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Bilanz

Kursrakete gezündet: HPE-Aktie explodiert nach starken Quartalszahlen

02.06.26 07:15 Uhr
NYSE-Wert HPE-Aktie schießt nach Quartalsbericht in die Höhe | finanzen.net

Aktien des Server- und Speicherlösungs-Spezialisten HP Enterprise (HPE) sind am Montag nach US-Börsenschluss getrieben von KI-Euphorie kräftig gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
51,50 EUR 11,50 EUR 28,75%
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Zuletzt legten die HPE-Papiere im nachbörslichen NYSE-Handel um 28,04 Prozent auf 60,18 US-Dollar zu.

Als Treiber fungierte vor allem ein Ausblick, der die Erwartungen des Marktes deutlich in den Schatten stellte. Die Rally der Papiere setzte sich damit fort. Schon Ende der Vorwoche hatte es zwei schwungvolle Gewinntage gegeben - mitunter gestützt auf starke Zahlen des Computerkonzerns Dell Technologies. Vor den nachbörslich veröffentlichten Zahlen hatten die HPE-Aktien am Montag den Handel mit einem Plus von mehr als neun Prozent beendet.

/tih/he

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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