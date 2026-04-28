DAX24.272 +1,3%Est505.876 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 +0,8%Nas24.709 +0,2%Bitcoin65.202 +0,5%Euro1,1729 +0,4%Öl114,1 -6,3%Gold4.615 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: Apple präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Apple präsentiert Quartalsergebnisse
April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanz

Merck-Aktie klettert: Umsatzsteigerung dank neuer Arzneien

30.04.26 17:11 Uhr
NYSE-AKtie Merck steigt: Ukmsatz übertrifft Prognosen - neue Arzneien treiben an | finanzen.net

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
94,05 EUR 0,34 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dabei profitierte das Unternehmen von einer gestiegenen Nachfrage nach neuen Medikamenten wie Winrevair gegen Bluthochdruck in Lungenarterien und einer injizierbaren Version des Krebs-Blockbusters Keytruda. Im frühen US-Handel legte die Aktie zuletzt um 0,8 Prozent zu.

Für das erste Quartal vermeldete der Pharmahersteller ein Umsatzplus von 5 Prozent auf 16,3 Milliarden Dollar (rund 13,9 Mrd Euro). Analysten hatten hier im Mittel mit weniger gerechnet. Der wichtigste Kassenschlager, das Krebsmedikament Keytruda, kam auf einen Umsatz von gut acht Milliarden. Bereinigt um Sondereffekte verbuchte Merck aber einen Verlust von 1,28 Dollar je Aktie, nach einem Gewinn von 2,22 Dollar ein Jahr zuvor. Grund sind Kosten von rund 9,2 Milliarden Dollar durch die Übernahme des Biotechunternehmens Cidara Therapeutics.

Der Pharmakonzern hob zudem die Untergrenze seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr um 300 Millionen auf nun 65,8 bis 67,0 Milliarden Dollar an und erhöhte die Spanne für das bereinigte Gewinnziel auf 5,04 bis 5,16 Dollar je Aktie. Die angepasste Prognose enthält noch nicht die geplante Übernahme des Biotechunternehmens Terns Pharmaceuticals für rund 6,7 Milliarden Dollar, die Ende März angekündigt worden war.

Die an der NYSE gelistete Merck & Co-Aktie legt zeitweise um 0,09 Prozent auf 111,05 Dollar zu.

err/mne/jha/he

RAHWAY (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen