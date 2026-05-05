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Bilanz präsentiert

Disney-Aktie zieht an: Erwartungen bei Gewinn und Umsatz deutlich übertroffen

06.05.26 13:34 Uhr
Disney überrascht die Wall Street mit Gewinnsprung und starkem Ausblick - Aktie an der NYSE mit Gewinnen | finanzen.net

Der Entertainment-Riese Disney hat zur Wochenmitte seine Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel veröffentlicht. So fiel die Bilanz aus.

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Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Walt Disney Gewinne verbucht. Nach einem Gewinn in Höhe von 1,45 US-Dollar je Aktie im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag das EPS des Entertainment-Riesen in der aktuellen Berichtsperiode nun bei 1,57 US-Dollar. Das war deutlich mehr als im Vorfeld mit durchschnittlich 1,49 US-Dollar je Aktie am Markt erwartet worden war. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 9 Prozent auf 3,4 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 3,1 Milliarden US-Dollar).

Der Umsatz lag im abgelaufenen Jahresviertel mit 25,2 Milliarden US-Dollar über dem Vorjahreswert von 23,50 Milliarden US-Dollar. Beim Quartalsumsatz hatten sich die Analystenerwartungen im Vorfeld auf 24,87 Milliarden US-Dollar belaufen, Disney konnte also auch hier überzeugen.

Ausblick für das Gesamtjahr überzeugt

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Entertainment-Konzern ein bereinigtes EPS-Wachstum von ca. 16 Prozent. Darüber hinaus sind für das Gesamtjahr Aktienrückkäufe im Wert von mindestens 8 Milliarden US-Dollar geplant.

"Wir erwarten für das dritte Quartal ein operatives Gesamtergebnis des Segments von ca. 5,3 Milliarden US-Dollar. Die aktuelle Nachfrage in unseren inländischen Parks und Resorts ist gut. Wir sind uns jedoch der makroökonomischen Unsicherheit bewusst, mit der die Verbraucher derzeit konfrontiert sind", heißt es im Rahmen der Bilanzveröffentlichung.

Die Disney-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise 4,00 Prozent höher bei 104,50 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com, Alexandre Tziripouloff / Shutterstock.com

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