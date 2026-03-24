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Bilanz präsentiert

GameStop-Aktie gibt etwas nach: Gewinn über den Erwartungen, Umsatz enttäuscht

25.03.26 07:25 Uhr
GameStop-Aktie an der NYSE tiefer: Gewinn-Knaller - doch ein Problem bleibt | finanzen.net

Der Meme-Aktien-Star GameStop hat seine mit Spannung erwartete Bilanz präsentiert. So fielen die Zahlen des Videospielehändlers aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
19,46 EUR 0,36 EUR 1,88%
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Der Videospielehändler GameStop hat das vierte Quartal 2025 mit einem Gewinn je Aktie von 0,49 US-Dollar beendet. Im vierten Quartal des Vorjahres hatten noch 0,30 US-Dollar in den Büchern gestanden. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 0,34 US-Dollar gerechnet, damit schlug sich GameStop besser als erwartet.
Der Umsatz lag im Schlussquartal daneben bei 1,104 Milliarden US-Dollar, nach 1,28 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von 1,37 Milliarden US-Dollar.

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Im Gesamtjahr 2025 verdiente GameStop 1,45 US-Dollar je Aktie nach 0,33 US-Dollar je Aktie im Jahr zuvor und Analystenschätzungen von 0,94 US-Dollar. Der Umsatz lag nach 3,630 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr 2024 unterdessen bei 3,82 Milliarden US-Dollar (Analystenschätzungen 4,31 Milliarden US-Dollar).

Die GameStop-Aktie verlor nachbörslich an der NYSE überschaubare 0,35 Prozent auf 22,73 US-Dollar zu.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JIM WATSON/AFP via Getty Images, Ken Wolter / Shutterstock.com

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13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
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21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
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05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
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